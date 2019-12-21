Фристайлистка Демидова первой из россиянок одержала победу в КМ в дисциплине «хафпайп»
Россиянка Валерия Демидова завоевала золото в дисциплине «хафпайп» на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.
19-летняя спортсменка в лучшей попытке набрала 92,50 балла. Второй результат показала канадка Рейчел Каркер (88,75). Призовую тройку замкнула Ли Фанхуэй из Китая (86,50).
Демидова первой из россиянок победила в хафпайпе на этапах Кубка мира. Для Валерии этот подиум стал третьим в карьере на этапах Кубка мира. Россиянка завоевала бронзу на этом же турнире в 2017 году, а также заняла третье место в сентябре на соревнованиях в Новой Зеландии.
У мужчин в этой дисциплине золотую награду выиграл канадец Ноа Боуман (91,50). Второе и третье места заняли американцы Аарон Бланк (90,75) и Лиман Керриер (89,75) соответственно.
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