Косторная, Трусова и Щербакова исполнили совместный ритмичный танец

Фигуристки, входящие в группу тренера Этери Тутберидзе, исполнили на репетиции групповой танец. В занятиях по хореографии приняли участие Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова и ещё шесть спортсменов.



Напомним, Трусова, Косторная и Щербакова с 26 по 29 декабря выступят на чемпионате России, который пройдёт в Красноярске.

Видео доступно на странице kostornaiateam в «Инстаграме».

Косторная стала победительницей финала Гран-при, проходившего в Турине. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её результат составил 247,59 балла.



Второе место заняла Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме баллов ей не удалось опередить Косторную.



Бронзовую награду финала Гран-при завоевала Трусова.