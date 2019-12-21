Пацев: решение CAS по делу о санкциях ВАДА может появиться в апреле

Спортивный юрист Артём Пацев предположил, когда примерно появится окончательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях ВАДА в отношении России.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Международный стандарт предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения дела в CAS — три месяца с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, если жалоба будет подана в начале января, в том же месяце сформируют коллегию, а примерно до конца апреля стоит ждать окончательного решения CAS», — приводят слова Пацева «Известия».

В РУСАДА объяснили следующие шаги по подаче апелляции в CAS