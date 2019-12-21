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Саханович: считают, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов. Это не так

Саханович: считают, что Тутберидзе не бережёт своих спортсменов. Это не так
Другие / Фигурное катание 0

19-летняя российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о занятиях под руководством Этери Тутберидзе. По её словам, раньше тренер не разрешала ей делать четверные.

«План до конца карьеры? Бороться до конца. Бороться с собой, становиться лучшей версией себя. Я знаю, что я могу быть лучше. То есть, если я буду лучшей версией себя, я буду сильнее многих.

Сейчас всё не так плохо, чтобы зарывать себя в песок и закрываться в домике, говоря: «Всё плохо, я не могу четверной прыгнуть», расстраиваться и больше не работать ни над чем.

Возможно, лет 5-6 назад с первым тренером пробовали четверной. Но там далеко было, на самом деле. Меня кидали, говорили: «Прыгай». Но это было неосознанно. Я не хотела его учить. Думала тогда: «Зачем вы ко мне пристали? Никто его не прыгает, зачем я его буду прыгать? Какой в этом смысл, если я и так везде первая». Ещё мелкой была. В 12-13 лет, когда выигрывала все первенства и была второй на юниорском чемпионате мира.

В общем, я не видела никакого смысла в четверном. Сейчас я всё осознаю и хочу выучить. Но не для того, чтобы это было моим «оружием борьбы», а, чтобы знать, что я тоже могу прыгнуть четверной сальхов.

Когда каталась у Этери Георгиевны, я просила научить меня четверному. Она мне сказала, что это опасно, и что лучше поберечь себя. У неё есть такая слава, что она не бережёт своих спортсменов, но это не так. Она очень берегла нас и не хотела, чтобы мы шли в четверные. Ещё она боялась, что разладятся тройные", — цитирует Саханович Sport24.

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