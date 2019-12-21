Фигуристка Саханович рассказала, как жила на 200 рублей в день и осталась без квартиры

Российская фигуристка Серафима Саханович вспомнила о самом неприятном моменте в карьере.

«Главный провал был после того, как я ушла от Евгения Викторовича Плющенко. Мне было очень плохо. В этом году я не каталась пару дней, а тогда — полтора месяца. Была уверена, что закончила.

Меня тренировали Юлия Лавренчук и Алексей Василевский. Так получилось, что их уволили. Смысл моего фигурного катания был в них. Я приходила к ним, как к семье. В Москве жила одна, и они мне очень сильно помогали. И у меня как будто забрали маму с папой. Я не понимала, зачем мне снова приходить на тот лёд. Приходила на каток и плакала с мыслью, что больше их не увижу.

Тогда ещё не хватало денег. У меня было в среднем 200 рублей в день. Когда живешь на 200 рублей в день с родителями — это нормально, но когда тебе нужно покупать средство для мытья посуды, шампунь, это тяжело. Питалась растворимой кашей за три рубля из «Перекрёстка» и сладким чаем, чтобы были хоть какие-то калории.

Тогда я подошла к Евгению Викторовичу и рассказала всё как есть. Объяснила, что больше не могу снимать квартиру, а денег нет вообще. Сказала, что больше не могу оставаться в Москве. Он ответил: «Ну тогда езжай к другому тренеру. Или заканчивай». И я уехала. Никто меня не останавливал.

Как получилось жить на 200 рублей? Утром пила растворимый кофе «три в одном», потом тренировалась. После занятия пила сладкий чай и ела растворимую кашу. Ненавижу каши с добавками, поэтому покупала обычную, со сливками. Брала два пакетика с собой на каток, мы там были весь день. В перерыве ела её и пила сладкий чай. Вечером покупала творог в квадратных упаковках и ужинала им", — цитирует Саханович Sport24.