Загитова осваивает элементы парного катания. Видео

Фан-клуб олимпийской чемпионки Алины Загитовой опубликовал видео, на котором фигуристка разучивает один из элементов парного катания на тренировке. Российская спортсменка выполнила поддержку вместе с итальянцем Ондржеем Готареком.

Загитова тренирует различные элементы для ледового шоу «Спящая красавица», где исполняет главную роль.

Видео доступно на странице teamzagitova в «Инстаграме».

13 декабря 17-летняя Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.



Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019)а. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).