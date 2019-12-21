Загитова осваивает элементы парного катания. Видео

Фан-клуб олимпийской чемпионки Алины Загитовой опубликовал видео, на котором фигуристка разучивает один из элементов парного катания на тренировке. Российская спортсменка выполнила поддержку вместе с итальянцем Ондржеем Готареком.
Загитова тренирует различные элементы для ледового шоу «Спящая красавица», где исполняет главную роль.
Видео доступно на странице teamzagitova в «Инстаграме».
13 декабря 17-летняя Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019)а. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).
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