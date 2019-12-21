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Журова: вмешательство Родченкова в базу лаборатории — серьёзный аргумент в пользу России

Журова: вмешательство Родченкова в базу лаборатории — серьёзный аргумент в пользу России
Другие / Прочие виды спорта 0

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что вмешательство Григория Родченкова в базу Московской антидопинговой лаборатории может стать доводом для отстаивания российской стороной своей позиции.

«Не исключаю, что этот аргумент достаточно долго держали в тайне, вытягивать его не собирались, если бы было всё нормально. Но так как к российским спортсменам есть претензии, их не допускают выступать под национальным флагом, мы намерены идти в Спортивный арбитражный суд, а там нужны серьёзные аргументы. Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьёзным доводом в нашу пользу», — цитирует Журову РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА. Россия обжалует дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

СК РФ: база Московской антидопинговой лаборатории удалённо посещалась из США и Германии
У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории
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