Роднина: никогда не знаешь, какие претензии ВАДА нам ещё предъявит

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала заявление Следственного комитета России о том, что Григорий Родченков имеет отношение к изменению базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Наверное, все мы догадывались об этом, понимали, кто вмешивался в базу данных. Если у Следственного комитета есть истинные доказательства, они должны помочь отстоять российских спортсменов и саму страну на крупнейших международных соревнованиях. Я надеюсь на это, но никогда же не знаешь, какие претензии они нам ещё предъявят», — приводит слова Родниной «Р-Спорт».

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.