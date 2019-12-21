Немецкий журналист: в Германии не должны показывать пальцем на Россию из-за допинга

Немецкий журналист Кристоф Беккер в своей колонке на Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что в Германии времена государственного допинга на данный момент закончились, тем не менее никто из-за этого не должен показывать пальцем на Россию.

«Да, Путин по-прежнему задаёт направление. А кто ему помогает в этом на ежегодной пресс-конференции и спрашивает президента о том, почему же российским спортсменам не разрешают выступать под собственным флагом? Ольга Богословская, спортсменка 90-х, серебряный призёр Игр в Барселоне. Кстати, там она выступала за команду Содружества Независимых Государств (СНГ), официально известную как «Объединенная команда», под олимпийским флагом. Вскоре после этого она была осуждена за допинг. Хотя, по-видимому, до сих пор оспаривает этот факт и долгие годы работала телевизионным журналистом на канале «Матч ТВ», основанном на деньги «Газпрома».

Смотреть на Россию? Мюнхенская прокуратура, возбудившая дело против врача Марка Шмидта и его помощников, как раз права, что не стоит этого делать. Независимо от нюансов, если разбирательство станет открытым, и австрийские спортсмены подтвердят свои показания, то пальцем как раз будут указывать на Германию. Да, дерзость, с которой в российской системе происходили допинговые махинации захватывает дух. Но она специально была разработана таким образом. Влиятельный человек из мощной секретной службы не может не оказывать влияния на спорт и его культуру.

В Германии времена государственного допинга на данный момент закончились. Спортивная культура определяется спортсменами, средствами массовой информации, функционерами — это свобода», — написал Беккер.