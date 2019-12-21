Лыжники Ретивых, Большунов и Краснов прошли квалификацию спринта на этапе КМ в Планице

На четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) закончилась квалификация спринта свободным стилем у мужчин. Первым стал француз Люка Шанава (2.10,91).

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли три российских лыжника: Глеб Ретивых показал 14-й результат (+4,91), Александр Большунов — 20-й (+5,60), Андрей Краснов — 23-й (+5,73).

Российские лыжники Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Андрей Собакарев не сумели пройти отбор.

Лыжные гонки. Кубок мира. Планица, Словения

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация



1. Люка Шанава (Франция) — 2.10,91

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – +2,55

3. Синдре Бьернестад Скар (Норвегия) – +3,06…

14. Глеб Ретивых (Россия) – +4,91…

20. Александр Большунов (Россия) — +5,60…

23. Андрей Краснов (Россия) — +5,73.