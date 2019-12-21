Саханович: Тарасову нельзя обижать

Россиянка Серафима Саханович прокомментировала конфликт Этери Тутберидзе с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой и бывшим фигуристом Евгением Плющенко. После того как олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановлении выступлений на соревнованиях, команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову.

Ранее под заявлением Team Tutberidze Саханович в комментариях поставила смайлик огня.



«Это была первая честная реакция. Болтали дома с мамой, увидела пост, поставила огонёчек. В поддержку Алины и за смелость. Удивило, что вообще так можно было. Конечно, согласна не со всеми вещами там. Татьяну Анатольевну нельзя обижать. Она болеет за всех как за своих детей», — цитирует Саханович Sport24.

Плющенко, комментируя решение Загитовой, заявил, что спортсменке, возможно, стоит сменить тренера. После этого команда Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переманить спортсменку. Тарасова, комментируя решение Загитовой, предположила, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт. В ответ на это команда Тутберидзе обвинила Тарасову в чрезмерной критике Алины.

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