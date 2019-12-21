Лыжница Сундлинг одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Словении

На четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершился финал в женском спринте. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг. Второй стала её соотечественница Стина Нильссон. Призовую тройку замкнула американка Джулия Керн.

Четвёртое место заняла Софи Колдуэлл из США, пятое — словенка Анамария Лампич, шестое — шведка Линн Сван.

Российские лыжницы Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и Наталья Непряева выбыли на четвертьфинальной стадии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Планица, Словения

Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.32,60

2. Стина Нильссон (Швеция) — +0,22

3. Джулия Керн (США) — +0,79

4. Софи Колдуэлл (США) — +0,91

5. Анамария Лампич (Словения) — +1,49

6. Линн Сван (Швеция) — +48,51