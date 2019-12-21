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Лыжница Сундлинг одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Словении

Лыжница Сундлинг одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в Словении
Другие / Лыжный спорт 0

На четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершился финал в женском спринте. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг. Второй стала её соотечественница Стина Нильссон. Призовую тройку замкнула американка Джулия Керн.

Четвёртое место заняла Софи Колдуэлл из США, пятое — словенка Анамария Лампич, шестое — шведка Линн Сван.

Российские лыжницы Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и Наталья Непряева выбыли на четвертьфинальной стадии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Планица, Словения
Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.32,60
2. Стина Нильссон (Швеция) — +0,22
3. Джулия Керн (США) — +0,79
4. Софи Колдуэлл (США) — +0,91
5. Анамария Лампич (Словения) — +1,49
6. Линн Сван (Швеция) — +48,51

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Планица, Словения
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
21 декабря 2019, суббота. 16:50 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:32.60
2
Стина Нильссон
Швеция
+0.2
3
Джулия Керн
США
+0.7
Три российские лыжницы преодолели квалификацию спринта на этапе КМ в Планице
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