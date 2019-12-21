Лыжник Шанава выиграл спринт на этапе КМ в Планице, Ретивых остановился в полуфинале
Французский лыжник Лука Шанава стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения). Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Эрик Вальнес.
Лучший результат из российских лыжников показал Глеб Ретивых, ставший четвёртым в менее быстром полуфинале. Александр Большунов и Андрей Краснов завершили борьбу за медали в четвертьфинале.
Напомним, Сергей Устюгов, Андрей Собакарёв и Александр Терентьев не смогли преодолеть квалификацию.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Планица, Словения
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
1. Лука Шанава (Франция) – 2.14,41.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,40.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,83.
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