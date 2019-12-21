Лыжник Шанава выиграл спринт на этапе КМ в Планице, Ретивых остановился в полуфинале

Французский лыжник Лука Шанава стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения). Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал норвежец Эрик Вальнес.

Лучший результат из российских лыжников показал Глеб Ретивых, ставший четвёртым в менее быстром полуфинале. Александр Большунов и Андрей Краснов завершили борьбу за медали в четвертьфинале.

Напомним, Сергей Устюгов, Андрей Собакарёв и Александр Терентьев не смогли преодолеть квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Планица, Словения

Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал

1. Лука Шанава (Франция) – 2.14,41.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,40.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,83.