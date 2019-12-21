В ВАДА отреагировали на заявление СК РФ о базе данных Московской лаборатории

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прокомментировали официальное заявление Следственного комитета РФ о том, что база LIMS Московской антидопинговой лаборатории удалённо посещалась с IP-адресов, зарегистрированных на территории Германии и США.
Согласно заявлению СК РФ, полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении бывшим главой лаборатории Григорием Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию ВАДА и в отчёте отдела расследований ВАДА», — цитирует пресс-службу РИА «Новости».
Исполком ВАДА 9 декабря из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с эти решением, и оно будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
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