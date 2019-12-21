FIL: подготовка к ЧМ-2020 по санному спорту в Сочи будет продолжаться безостановочно

Исполнительный директор Международной федерации санного спорта (FIL) Кристоф Швайгер заявил, что FIL продолжает подготовку к чемпионату мира 2020 года в Сочи, так как санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA)на данный момент не имеют юридической силы.
«Подготовка к чемпионату мира 2020 года в Сочи будет продолжаться безостановочно», — приводит слова Швайгера пресс-служба организации.
При этом представитель FIL подчеркнул, что допинг-контроль на чемпионате мира в Сочи по заказу FIL и Международного агентства по тестированию (ITA) не будет проводиться Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Также Швайгер отметил, что санкции ВАДА не затронут чемпионат Европы по натурбану в Москве, который запланирован на 21-23 февраля 2020 года, и зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут 9-22 января в Лозанне (Швейцария).
РУСАДА не приняло решение исполкома ВАДА о четырёхлетнем отстранении России, поэтому санкции вступят в силу только после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
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