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Ласицкене — о подаренной Беспутину квартире: удалила у мужа «Твиттер» из телефона

Ласицкене — о подаренной Беспутину квартире: удалила у мужа «Твиттер» из телефона
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене, решила скрыть от мужа новость об очередном чемпионском подарке Федерации бокса России.

Регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин за победу в титульном бою над соотечественником Раджабом Бутаевым получил от национальной федерации квартиру в Красноярске.

«На всякий случай удалила у мужа «Твиттер» с телефона», — написала Мария в «сторис» своей страницы в «Инстаграме», добавив несколько смайликов.

Фото: «Инстаграм» Марии Ласицкене

Когда Ласицкене в третий раз стала чемпионкой мира, её муж, комментатор Владас Ташев, в своём «твиттере» поднял тему недостаточных призовых со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира — машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА — СМС от главы федерации с букетиком». В итоге Мария и ещё одна чемпионка мира по лёгкой атлетике, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, получили от Федерации бокса России аналогичные призы. Машину Ласицкене передарила тренеру, а деньги поделила между членами сборной.

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