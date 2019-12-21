У фигуристки Шибутани удалили злокачественную опухоль из почки

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане американская фигуристка Майя Шибутани сообщила о перенесённой в прошлую субботу операции по удалению опухоли, которая оказалась злокачественной.
«Я получила результаты исследования — опухоль, которая была успешно удалена в субботу, была, к сожалению, злокачественной (рак). SDH — сукцинатдегидрогеназодефицитная почечно-клеточная карцинома. Это была не та новость, на которую я надеялась, но я очень благодарна, что она была обнаружена рано и моя операция прошла хорошо. В настоящее время дальнейшее лечение не требуется. Следующие шаги для меня — продолжать концентрироваться на выздоровлении и восстановлении. Все ваши позитивные мысли и поддержка очень много значат для меня. Моё сердце наполнено этим. Спасибо», — написала Шибутани на своей странице в «Инстаграме».
В октябре врачи предположили, что у 25-летней американской фигуристки, выступающей в танцах на льду в паре со своим братом Алексом, обычный желудочный вирус. Однако дополнительное обследование выявило серьёзную проблему со здоровьем.
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