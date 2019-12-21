Кихира: на чемпионате мира буду прыгать четверной сальхов и тройной лутц

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свою победу на чемпионате страны и рассказала о планах на чемпионат мира.

«В произвольной программе две фигуристки передо мной выступили не очень хорошо, это немного сбило меня. Я не была в лучшем состоянии, поэтому сосредоточилась на себе. Это можно назвать прогрессом для меня. Я делала только то, в чём была точно уверена. Волновалась, потому что сегодня мне не удалось вздремнуть.

Я допустила ошибку в короткой программе, поэтому на чемпионате мира хочу откататься чисто. Там я сделаю четверной сальхов и тройной лутц», — приводит слова Кихиры Japan Times.

Кихира одержала победу на чемпионате Японии, выиграв как короткую, так и произвольную программу.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2020 будет проходить в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта 2020 года.