Четырёхкратный призёр ЧЕ: не будем сбрасывать со счетов Медведеву и Туктамышеву

Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Виктория Буцаева (Волчкова) высказала мнение, что и в отсутствии Алины Загитовой соревнования фигуристок на чемпионате России в Красноярске пройдут в интересной и непредсказуемой борьбе.

«К сожалению, не выйдет на лёд олимпийская чемпионка Алина Загитова, но конкуренция за попадание в сборную будет всё равно очень высокая.

Не будем сбрасывать со счетов опытнейшего бойца Евгению Медведеву, ни Елизавету Туктамышеву с её тройными акселями и четверным тулупом. Среди 18 участниц чемпионата много и других интересных фигуристок, которые постараются себя проявить. Борьба за медали будет интересной и непредсказуемой», — приводит слова Буцаевой «Подмосковье сегодня».

При этом Буцаева не сомневается, что основной спор за призовые места поведут лауреаты недавнего финала Гран-при Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

По результатам национального первенства будет сформирована сборная России на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт в Граце (Австрия).