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Россиянин Буров стал вторым в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Китае

Россиянин Буров стал вторым в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Китае
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Максим Буров завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае. За выступление 21-летний спортсмен получил оценку 126,70 балла. Победу в соревнованиях одержал китайский фристайлист Ци Гуанпу (128,05). Также на третью ступеньку пьедестала почёта поднялся его соотечественник Цзя Цзунъян (123,90).

На чемпионате мира 2019 года Буров победил в индивидуальном зачёте в лыжной акробатике и стал обладателем бронзовой награды в командном турнире по акробатике. Максим — двукратный чемпион мира среди юниоров (2014, 2016). В сезоне-2017/18 Буров завоевал «Малый хрустальный глобус» Кубка мира в лыжной акробатике.

Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в России, соревнования пройдут в Москве 25 января.

Фристайл. Этап Кубка мира. Китай
Мужчины. Лыжная акробатика

1. Ци Гуанпу (Китай) — 128,05
2. Максим Буров (Россия) — 126,70
3. Цзя Цзунъян (Китай) — 123,90.

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