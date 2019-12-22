Россиянин Буров стал вторым в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в Китае

Россиянин Максим Буров завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае. За выступление 21-летний спортсмен получил оценку 126,70 балла. Победу в соревнованиях одержал китайский фристайлист Ци Гуанпу (128,05). Также на третью ступеньку пьедестала почёта поднялся его соотечественник Цзя Цзунъян (123,90).



На чемпионате мира 2019 года Буров победил в индивидуальном зачёте в лыжной акробатике и стал обладателем бронзовой награды в командном турнире по акробатике. Максим — двукратный чемпион мира среди юниоров (2014, 2016). В сезоне-2017/18 Буров завоевал «Малый хрустальный глобус» Кубка мира в лыжной акробатике.



Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в России, соревнования пройдут в Москве 25 января.



Фристайл. Этап Кубка мира. Китай

Мужчины. Лыжная акробатика



1. Ци Гуанпу (Китай) — 128,05

2. Максим Буров (Россия) — 126,70

3. Цзя Цзунъян (Китай) — 123,90.