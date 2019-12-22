Свищёв: покровители Родченкова заточены на то, чтобы не найти правды

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв выразил мнение, что у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова есть покровители, которые преследуют лишь одну цель — найти компромат в отношении России.
«Родченков ничего собой не представляет помимо того, что прославился созданием знаменитого коктейля и преступной лабораторией, из-за которой мы получили по полной. Он сбежал в Америку от преследований и получил покровителей, которые помогали ему проникать в базу LIMS. Это однозначно политически окрашенная проблема, покровители Родченкова заточены на то, чтобы не найти правды, а найти какой-то компромат и выставить Россию в определённом свете», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».
Согласно заявлению СК РФ, полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу Московской лаборатории с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Исполком ВАДА 9 декабря из-за манипуляций с данными Московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА не согласилось с эти решением, и оно будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
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