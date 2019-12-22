Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Планице, россиянки не вышли в финал

На четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершились соревнования в коньковом командном спринте у женщин. Победу одержала вторая шведская команда, за которую выступали Майя Дальквист и Линн Сван.



Первая команда Швеции (Стина Нильссон/Йонна Сундлинг) стала второй. На третью ступень пьедестала почёта поднялись спортсменки из Швейцарии (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих).

Команды России-1 (Христина Мацокина/Нина Дуботолкина) и России-2 (Анна Грухвина/Екатерина Смирнова) не вышли в финал.



Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Планица, Словения

Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал



1. Швеция-2 (Майя Дальквист/Линн Сван) — 19:13.55

2. Швеция-1 (Стина Нильссон/Йонна Сундлинг) — +1.0

3. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +1.1

4. Норвегия-1 (Майкен Касперсен Фалла/Ане Аппельквист Стенсет — +7.5

5. США (Софи Колдуэлл/Джулия Керн ) — +9.7.