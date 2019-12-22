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Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Планице, россиянки не вышли в финал

Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Планице, россиянки не вышли в финал
Другие / Лыжный спорт 0

На четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершились соревнования в коньковом командном спринте у женщин. Победу одержала вторая шведская команда, за которую выступали Майя Дальквист и Линн Сван.

Первая команда Швеции (Стина Нильссон/Йонна Сундлинг) стала второй. На третью ступень пьедестала почёта поднялись спортсменки из Швейцарии (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих).

Команды России-1 (Христина Мацокина/Нина Дуботолкина) и России-2 (Анна Грухвина/Екатерина Смирнова) не вышли в финал.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Планица, Словения
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал

1. Швеция-2 (Майя Дальквист/Линн Сван) — 19:13.55
2. Швеция-1 (Стина Нильссон/Йонна Сундлинг) — +1.0
3. Швейцария (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих) — +1.1
4. Норвегия-1 (Майкен Касперсен Фалла/Ане Аппельквист Стенсет — +7.5
5. США (Софи Колдуэлл/Джулия Керн ) — +9.7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Планица, Словения
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
22 декабря 2019, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Швеция
19:13.55
2
Швеция
+1.0
3
Швейцария
+1.1
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