Трансляцию финала командного спринта по лыжам сняли с эфира Первого канала

Первый канал снял с эфира трансляцию финалов в командном лыжном спринте, которые прошли в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Планице (Словения), после того как представители России не смогли отобраться в решающую стадию соревнований.



Победу в финале женских соревнований одержала вторая шведская команда, за которую выступали Майя Дальквист и Линн Сван. Первая команда Швеции (Стина Нильссон/Йонна Сундлинг) стала второй. На третью ступень пьедестала почёта поднялись спортсменки из Швейцарии (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих). Четвёртыми финишировали норвежки Майкен Касперсен Фалла и Ане Аппельквист Стенсет.



Команды России-1 (Христина Мацокина/Нина Дуботолкина) и России-2 (Анна Грухвина/Екатерина Смирнова) – не вышли в финал.

Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Планице, россиянки не вышли в финал