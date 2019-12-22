Трансляцию финала командного спринта по лыжам сняли с эфира Первого канала
Первый канал снял с эфира трансляцию финалов в командном лыжном спринте, которые прошли в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Планице (Словения), после того как представители России не смогли отобраться в решающую стадию соревнований.
Победу в финале женских соревнований одержала вторая шведская команда, за которую выступали Майя Дальквист и Линн Сван. Первая команда Швеции (Стина Нильссон/Йонна Сундлинг) стала второй. На третью ступень пьедестала почёта поднялись спортсменки из Швейцарии (Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих). Четвёртыми финишировали норвежки Майкен Касперсен Фалла и Ане Аппельквист Стенсет.
Команды России-1 (Христина Мацокина/Нина Дуботолкина) и России-2 (Анна Грухвина/Екатерина Смирнова) – не вышли в финал.
Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Планице, россиянки не вышли в финал
Читайте также
- 22 декабря 2019
-
14:28
-
14:03
-
13:55
-
13:49
-
11:00
-
09:24
-
09:16
-
00:46
- 21 декабря 2019
-
23:59
-
22:39
-
21:51
-
21:39
-
19:17
-
19:01
-
17:47
-
17:19
-
15:49
-
15:10
-
15:04
-
14:21
-
13:51
-
13:26
-
12:18
-
12:15
-
11:24
-
11:15
-
10:55
-
10:47
-
10:34
-
09:49
-
09:13
-
09:13
-
00:13
- 20 декабря 2019
-
23:35
-
22:43
Партнерский контент