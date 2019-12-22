Губерниев: Федерация лыжных гонок России проявила неуважение к зрителям

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за то, что национальная команда в соревнованиях по командному спринту на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения) не была представлена сильнейшими спортсменами.



«Очень жаль, что ФЛГР, зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении. В итоге никто из россиян не попал в финал и трансляцию сняли с эфира. Показывать финалы на всю страну без наших действительно было бы странно. А Федерации лыжных гонок России не заявлять сильнейших — неуважение к зрителям», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Первый канал снял с эфира трансляцию финалов в командном спринте, после того как представители России не смогли отобраться в решающую стадию соревнований.