Норвежцы победили в командном лыжном спринте в Планице, россияне не отобрались в финал

Норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения). В финале они пробежали дистанцию за 16 минут 54,52 секунды.
Второе место заняли представители второй команды Норвегии Йёран Тефре и Ховард Солос Тёугбёль (+1,2), третьими стали представители Финляндии Ристоматти Хакола и Йони Мяки (+1,4).
Российские команды (Андрей Краснов/Глеб Ретивых и Андрей Собакарев/Александр Терентьев) не смогли отобраться в финал.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Планица, Словения
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
1. Норвегия-1 (Синдре Бьёрнестад Скар/Эрик Вальнес) — 16:54.52
2. Норвегия-2 (Йёран Тефре/Ховард Солос Тёугбёль) — +1.2
3. Финляндия-1 (Ристоматти Хакола/Надине Фендрих) — +1.4
4. Франция-1 (Ришар Жуве/Лука Шанава) — +1.5
5. Италия-1 (Штефан Цельгер/Федерико Пеллегрино) — +13.4.
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