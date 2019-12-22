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Вяльбе: совершили ошибку, что привезли лидеров сборной на этап в Планицу

Вяльбе: совершили ошибку, что привезли лидеров сборной на этап в Планицу
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление национальной команды на четвёртом этапе Кубка мира в Планице (Словения).

«Итоги неудовлетворительные, не в первый раз не получается ничего. Совершили ошибку, что привезли туда лидеров. Планировались они только на спринт, но не нужно было этого делать, тренироваться там было негде и так далее. У нас большая команда, если что-то запланировано, поменять места назначения очень сложно, мы же получаем государственные деньги. Не оправдываюсь, нужно сделать правильные выводы на будущее. Люди не совершают ошибок, только когда ничего не делают, у всех бывают промахи, в будущем будем менять подготовку.

В любом случае, кто-то должен выступать на Кубке мира, у нас молодые лыжники есть. Обидно, что вчера Нина Дуботолкина решила финишировать раньше времени. Расстроилась, что у Саши Терентьева не получилось вчера, Андрея Собакарева. Кто-то боялся, Сергей Устюгов сказал, что скользко вчера на трассе было, а если упадешь и что-то повредишь, то рискуешь пропустить „Тур де Ски“. Прекрасно их понимаю», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, Первый канал снял с эфира трансляцию финалов в командном лыжном спринте в Планице, после того как представители России не смогли отобраться в решающую стадию соревнований.

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