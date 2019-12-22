Адвокат Родченкова назвал враньём версию СК РФ о фальсификации данных лаборатории

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, прокомментировал опубликованное заявление Следственного комитета РФ об изменении данных Московской лаборатории. Как утверждает СК РФ, изменения удалённо вносил сам Родченков. Фальсификации данных стали основанием для отстранения России от международных соревнований на четыре года.

«Родченков не мог входить в систему и что-то менять в базе данных LIMS. Всё это необоснованные догадки. Российская сторона просто врёт.

У них есть мои контактные данные, они знают, где я нахожусь. Но мне не поступали запросы для организации беседы или встречи. Если ВАДА нужны показания Григория, он готов их дать», — приводит слова Уолдена AP.