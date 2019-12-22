Воробьёва победила в номинации «Возвращение года» по версии Объединённого мира борьбы

Россиянка Наталья Воробьёва стала победительницей в номинации «Возвращение года» по версии Объединённого мира борьбы (UWW), сообщает пресс-служба UWW на своей странице в «Твиттере».
В 2019 году Воробьёва вернулась в спорт после 2,5-летнего перерыва, связанного с рождением ребёнка, и стала чемпионкой мира в весовой категории до 72 кг. Всего в текущем году спортсменка выиграла пять турниров.
Видео доступно в «твиттере» UWW.
Воробьёва — олимпийская чемпионка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный призёр Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в категории до 69 кг, чемпионка мира 2015 года в категории до 69 кг, чемпионка мира 2019 года в весе до 72 кг. Ещё дважды она становилась призёром чемпионатов мира. Также в активе 28-летней спортсменки две победы на чемпионатах Европы.
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