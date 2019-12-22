Мужская и женская сборные России выиграли первый в истории ЧЕ по регби на снегу

Мужская и женская сборные России завоевали золотые медали на первом в истории чемпионате Европы по регби на снегу, который завершился в Москве, в Центре пляжных видов спорта «Динамо». Обе команды одержали победы во всех шести матчах.
Женская сборная в финале разгромила команду Норвегии со счётом 8:0. Россиянки готовились к встрече с румынками, которые доставили хозяйкам наибольшие трудности в подгруппе (10:5). Но играть пришлось с норвежскими регбистками, неожиданно одолевшими румынок в полуфинале (2:0).
Мужская сборная России в решающем матче встречалась как раз с командой Румынии и выиграла со счётом 4:2. Россиянам продолжительное время пришлось играть втроём против пятерых соперников, но румыны сумели занести только одну попытку. Отметим, что в снежном регби попытка приносит команде 1 очко.
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