Дворкович: Грищук и Непомнящий блестяще выступили в серии Гран-при

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович как болельщик и россиянин выразил радость, что сразу два отечественных гроссмейстера — Александр Грищук и Ян Непомнящий — стали участниками турнира претендентов по итогам Гран-при.
«Грищук и Непомнящий блестяще выступили в серии Гран-при и будут бороться за победу в турнире претендентов. Поздравляю их с этим успехом и – как болельщик – очень рад этому. Но все участники турнира – игроки высочайшего уровня, борьба будет очень сложной. Обладатель уайлд-кард будет официально объявлен, когда станет известен весь список имеющих право на это место (по итогам подсчёта среднего за этот год рейтинга игроков)», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Ранее сообщалось, что наибольшие шансы на получение специального приглашения организаторов (уайлд-кард) имеет россиянин Кирилл Алексеенко, ставший третьим в ещё одном отборочном турнире, который проходил на острове Мэн.
Турнир претендентов состоится с 15 марта по 5 апреля 2020 года в Екатеринбурге. Победитель турнира сыграет в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Магнуса Карлсена.
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