Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигурист Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю

Фигурист Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю
Другие / Фигурное катание 0

Японский фигурист Сёма Уно одержал победу на национальном чемпионате в Токио, опередив по сумме двух программ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который занял второе место. Тройку сильнейших замкнул Юма Кагияма.

Уно стал четырёхкратных чемпионом Японии, сравнявшись по количеству побед с Ханю. Уно выиграл национальное первенство в четвёртый раз подряд. Ханю побеждал в чемпионате Японии с 2012 по 2016 год.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 2 по 8 марта 2020 года.

Фигурное катание. Чемпионат Японии
Мужчины

1. Сёма Уно – 290,57
2. Юдзуру Ханю – 282,77
3. Юма Кагияма – 257,99
4. Кейдзи Танака – 252,44
5. Сун Сато – 246,50
6. Казуки Томоно – 244,69
7. Сота Ямамото – 220,49
8. Мицуки Сумото – 220,28.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019