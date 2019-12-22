Фигурист Уно стал чемпионом Японии, опередив Ханю

Японский фигурист Сёма Уно одержал победу на национальном чемпионате в Токио, опередив по сумме двух программ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который занял второе место. Тройку сильнейших замкнул Юма Кагияма.

Уно стал четырёхкратных чемпионом Японии, сравнявшись по количеству побед с Ханю. Уно выиграл национальное первенство в четвёртый раз подряд. Ханю побеждал в чемпионате Японии с 2012 по 2016 год.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 2 по 8 марта 2020 года.

Фигурное катание. Чемпионат Японии

Мужчины

1. Сёма Уно – 290,57

2. Юдзуру Ханю – 282,77

3. Юма Кагияма – 257,99

4. Кейдзи Танака – 252,44

5. Сун Сато – 246,50

6. Казуки Томоно – 244,69

7. Сота Ямамото – 220,49

8. Мицуки Сумото – 220,28.