Устюгов — о трассе КМ в Планице: если смотреть субъективно, я не был к ней готов

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги своего выступления на этапе Кубка мира в Планице (Словения). По итогам пролога (квалификации) Устюгов не сумел отобраться в четвертьфинал спринта.

«Хотел бы немного рассказать о прологе, который у меня не задался. Это не оправдание, это небольшой анализ гонки. Трасса была быстрая, скользкая. И если уж смотреть субъективно, я не был к ней готов. Просто под неё не подстроился. Это моё видение. Многие говорят, что я плохо размялся. Но для такой трассы при таких условиях я размялся нормально. Что-то не получилось.

Вывод какой? Не стоило ехать туда, нужно было оставаться на сборе в Тоблахе и готовиться. Снега здесь предостаточно, условия позволяют. Но кто знал, что в Планице такая погода», — сказал Устюгов.

Видео доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.