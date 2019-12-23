Писеев: посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев рассказал о перспективах российских мужчин-одиночников на международной арене.

«До 2013 года мужчины были счастливы иметь в своем арсенале один-два четверных, и их успешное выполнение практически гарантировало борьбу за пьедестал. Уже к 2016 году не осталось ни одного не покорённого мужчинами четверного прыжка, если не считать четверного акселя. Чтобы претендовать на победу на чемпионате мира, мужчинам необходимо демонстрировать практически весь «джентльменский набор», но и этого будет недостаточно без прочих составляющих фигурного катания. Посмотрите на Нэйтана Чена. Показанное им — фантастика, откровение. Щёлкает четверные элементарно, как орешки. Но и его вращения, хореография тоже восхищают. Вряд ли кому-то удастся соревноваться с ним в ближайшие годы. Если только Юдзуру Ханю. Удержится ли японец? Хватит ли характера и сил у двукратного олимпийского чемпиона?

Российские одиночники? Уж очень они нестабильны. Из тех немногих, кого всё же можно выделить, перспективнее Александр Самарин. Ни у Дмитрия Алиева, ни у Миши Коляды не вижу сильного характера. Тренируются они все отдельно, каждый у своего тренера на знакомом катке. Откатал — и хорошо. Но прогресс там, где есть конкуренция. Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе. Мы предлагали: два-три раза в неделю собирать всех сильных ребят на одной площадке, пусть поборются, покажут себя: соревноваться нужно не только на турнирах», — приводит слова Писеева «Российская газета».