Тренер «Динамо»: игры все у нас принципиальные с «Уралочкой»

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу в выездном матче чемпионата России по волейболу с «Уралочкой-НТМК» (3:1).
«Долго думали над составом. Посмотрели на последней тренировке, как играется, и решили начинать с Бабешиной. Не будем забывать, что она играла против своей бывшей команды, всегда есть желание и хочется играть.
Дарья Столярова очень хорошо играла, хорошо справилась с подачей. Видно было, что для «Уралочки» — она проблема. В нужный момент она сыграла очень хорошо.
Разницы в турнирах для нас нет. Игры все у нас принципиальные с «Уралочкой». Планы на финал Кубка России у нас с травмой Гончаровой не изменились. Едем биться за каждый мяч, за каждое очко»,- приводит слова Сукомела пресс-служба «Уралочки-НТМК».
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