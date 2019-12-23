Тренер «Динамо»: игры все у нас принципиальные с «Уралочкой»

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал победу в выездном матче чемпионата России по волейболу с «Уралочкой-НТМК» (3:1).

«Долго думали над составом. Посмотрели на последней тренировке, как играется, и решили начинать с Бабешиной. Не будем забывать, что она играла против своей бывшей команды, всегда есть желание и хочется играть.

Дарья Столярова очень хорошо играла, хорошо справилась с подачей. Видно было, что для «Уралочки» — она проблема. В нужный момент она сыграла очень хорошо.

Разницы в турнирах для нас нет. Игры все у нас принципиальные с «Уралочкой». Планы на финал Кубка России у нас с травмой Гончаровой не изменились. Едем биться за каждый мяч, за каждое очко»,- приводит слова Сукомела пресс-служба «Уралочки-НТМК».