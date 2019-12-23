Писеев сравнил Тутберидзе с советским тренером Жуком

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев сравнил тренера Этери Тутберидзе со специалистом советского времени Станиславом Жуком.

«Многие говорят о фантастическом успехе наших совсем юных девчонок, которые как свежий ветер ворвались во взрослый спорт и громко заявили о себе. Невольно провожу аналогию с периодом, когда 12-летняя Елена Водорезова произвела фурор на международной арене и заставила многих мужчин задуматься о своём техническом арсенале. Но ситуация, когда целая «команда» воспитанниц Этери Георгиевны Тутберидзе столь успешно ломает сложившиеся технические стереотипы и выводит наш спорт на совершенно новый качественный уровень, даже меня удивляет и восхищает.

По-своим взглядам на фигурное катание и отношению к профессии Этери Георгиевна напоминает мне великого новатора, который значительно опережал время и диктовал свои правила игры — Станислава Алексеевича Жука. Они и по характеру похожи, фигурное катание для них — непрекращающаяся череда технических сверхзадач, решение которых меняет наш спорт. Сегодня совпало всё, что должно было совпасть. Отличные условия, талантливые девочки, прекрасный тренер с взглядом в перспективу и сильным характером, команда специалистов», — приводит слова Писеева «Российская газета».

Среди учеников Жука спортивные пары Ирина Роднина/Александр Зайцев, Марина Черкасова/Сергей Шахрай, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков, одиночники Елена Водорезова, Анна Кондрашова, Александр Фадеев и другие. За 20 лет тренерской работы ученики Жука завоевали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные и 35 бронзовых медалей.