Ласицкене — шестая в списке лучших легкоатлеток года по версии Track and Field

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заняла шестое место в списке лучших легкоатлеток года по версии журнала Track and Field. Среди представительниц Европы россиянка стала второй.

Первое место в рейтинге заняла американка Далайла Мухаммад (400 м c барьерами), второе — голландка Сифан Хассан (1500 м, 10 000 м), третье — Сальва Эйд Насер из Бахрейна (400 м), четвёртое — кенийка Бриджит Косгей (марафон), пятое — представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (тройной прыжок).

В 2019 году Ласицкене победила на чемпионате мира в Дохе (Катар). Кроме того, она выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго и «Бриллиантовую лигу».

Ещё одна россиянка — прыгунья с шестом Анжелика Сидорова — заняла в рейтинге 14-е место.

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