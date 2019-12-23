ФИДЕ опубликовала состав участников турнира претендентов

Международная шахматная федерация в своём «твиттере» представила состав участников турнира претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года. Победитель этих соревнований сразится за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

На турнире претендентов сыграют американец Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов, китайцы Дин Лижэнь и китаец Ван Хао, россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий и представитель Нидерландов Аниш Гири. В списке также значится россиянин Кирилл Алексеенко, получивший уайлд кард, однако его участие ещё должно быть подтверждено.

Вчера, 22 декабря, Непомнящий стал победителем заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме.