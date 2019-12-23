Министерство спорта РФ предложило признать крикет и падел видами спорта

Министерство спорта РФ предложило включить крикет в раздел Всероссийского реестра видов спорта. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо крикета видами спорта могут признать падел, тхэквондо Глобальной федерации тхэквондо и тхэквондо Международной федерации тхэквондо.

Международный олимпийский комитет признал крикет видом спорта ещё в 2009 году. Соревнования по крикету однажды входили в олимпийскую программу. Это произошло на Олимпийских играх 1900 года в Париже.

Что касается падела, то эта дисциплина пользуется популярностью в латино-американских странах. Падел представляет собой что-то среднее между теннисом и сквошем, в этом виде спорта проводятся чемпионаты мира.