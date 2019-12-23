Мозер: нельзя превращать фигурное катание в робототехнику

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер призналась, что ей не нравятся изменения, которые происходят в этом виде спорта.
«Реформируется система соревнований и оценок. Скорректируются требования к элементам и компонентам. Сейчас само фигурное катание ушло на второй план. Остался лишь математический подход к работе. Неважно, как ты владеешь коньком, насколько артистичен, красивая ли программа, главное – насколько чисто ты всё выполнил.
Сейчас даже выдающийся фигурист, не сделавший определённый набор технических элементов, окажется ниже ребят прыгающих, но с трудом владеющих катанием. Мне это не очень интересно. В том году меня настораживала такая система, а в этом году убедилась, что мне лучше подождать других времен. Надо повысить интересен людей не к технической стороне, а к фигурному катанию в целом. Нельзя превращать мой любимый вид спорта в робототехнику.
Фигурное катание становится спортом роботов? С технической точки зрения да. А хочется, чтобы при той же технической оснащённости спортсмены оставались фигуристами», — приводит слова Мозер Sportbox.
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