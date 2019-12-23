Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация конькобежного спорта Японии на своём официальном сайте опубликовала состав команды на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале (Канада).
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монреаль, Канада. Состав сборной Японии
Мужчины: Юдзуру Ханю, Сёмна Уно, Кэйдзи Танака.
Женщины: Рика Кихира, Вакаба Хигути, Сатоко Мияхара.
Танцевальная пара: Мисато Комацубара/Тим Колето.
Спортивная пара: Рику Миура/Рюити Кихара.
Вчера, 22 декабря, Сёма Уно одержал победу на чемпионате Японии в Токио, опередив по сумме двух программ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который занял второе место. Тройку сильнейших замкнул Юма Кагияма. Уно стал четырёхкратным чемпионом Японии, сравнявшись по количеству побед с Ханю.
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