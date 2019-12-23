Лавров отреагировал на отстранение России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Я не хочу сказать, что кто-то должен быть свободен от ответственности. Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, лаборатория была создана. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе и в европейских, очень уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях, наверное, имеют основание оценки о политизированности такого рода действий», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
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