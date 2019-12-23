Мозер: у Тутберидзе нет любимчиков, она даёт сильнейшим быть сильнейшими

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о работе тренера Этери Тутберидзе. Мозер подчеркнула, что Тутберидзе одинаково относится ко всем своим воспитанницам.
«Точно могу сказать, что Этери даёт сильнейшим быть сильнейшими, не занимаясь закулисными играми. У неё нет любимчиков. Ведь под её руководством работает очень большая группа, начиная с малышей. Побеждает тот, кто сильнее. Спортивный принцип всегда должен быть на первом месте. Опять же понимаю, почему эта тема многим не даёт покоя. Но в фигурном катании почти всегда было так, что девочки до пубертата добивались результатов, выигрывали всё подряд, а потом наступало затишье.
Все проходили через период терпения. У Слуцкой, Бутырской и других около двух лет уходило на то, чтобы приспособиться к новому телу. Они трудились несколько лет, восстанавливались и возвращались на прежний уровень. Сейчас этот момент обострился просто потому что требования фигурного катания возросли во много раз, раньше они были мягче», — цитирует Мозер Sportbox.ru.
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