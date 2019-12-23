Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной России на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря.
В заявку женской сборной вошли Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.
В состав мужской команды включены Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.
«Тур де Ски» завершится 5 января.
В мае стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта утвердила изменения в формате проведения многодневки. Финальная гонка преследования в гору Альпе де Чермис была заменена на масс-старт.
Объявлен состав сборной Швеции на «Тур де Ски»
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