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Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»

Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной России на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря.

В заявку женской сборной вошли Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская.

В состав мужской команды включены Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

В мае стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта утвердила изменения в формате проведения многодневки. Финальная гонка преследования в гору Альпе де Чермис была заменена на масс-старт.

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