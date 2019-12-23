Клебо рад, что пропустил этап Кубка мира в Планице

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, 23-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что доволен решением пропустить этап Кубка мира в Планице (Словения).

«Я рад, что предпочёл остаться дома. Вы сами могли видеть, какая там была погода. А также я слышал о трудностях, которые возникли у команды в время переезда — задержка багажа и тому подобное», — приводит слова Клебо NTB.



Йоханнес также сказал, что постарается защитить титул победителя многодневки «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря.

«Я сделаю всё, что в моих силах, и буду бороться. Надеюсь, голова и тело справятся, ведь будут иметь значение так много факторов. В праздничные дни будет много интересного», — сказал Клебо.



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