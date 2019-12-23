Объявлен состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав команды на многодневку «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, сообщает официальный сайт Норвежской лыжной федерации.

В заявку мужской команды вошли: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Дидрик Тёнсет, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Пол Голберг, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Синдре Бьёрнестад Скар, Эрик Вальнес.

В состав женской сборной включены: Терезе Йохауг, Хейди Венг, Майкен Касперсен Фалла, Ингвильд Флугстад Эстберг, Рагниль Хага, Астрид Якобсен, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Кари Эйре Слинд, Анне Кьерсти Кальво.

Действующими победителями многодневки являются Клебо и Эстберг. «Тур де Ски» завершится 5 января.