Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Призёр Олимпийских игр Андерсон сможет выступить на «Тур де Ски»

Призёр Олимпийских игр Андерсон сможет выступить на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года, шведская лыжница Эбба Андерсон сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, сообщает Expressen. 22-летняя спортсменка после неудачного падения в ноябре повредила колено и на этапах Кубка мира нынешнего сезона ещё не выступала.

Эбба вернулась к соревнованиям, выступив на минувшей неделе в Эстерсунде. Она одержала уверенную победу в масс-старте на 15 км.

«Я с нетерпением жду возможности вновь выступить. Я много работаю в последнее время. Так приятно вернуться на лыжню», — сказала Андерсон.

Ранее стало известно, что в состав женской команды Швеции на «Тур де Ски» вошли Шарлотт Калла, Мая Дальквист, Стина Нильссон, Йонна Сундлинг, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд.

Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019