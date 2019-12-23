Призёр Олимпийских игр Андерсон сможет выступить на «Тур де Ски»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года, шведская лыжница Эбба Андерсон сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, сообщает Expressen. 22-летняя спортсменка после неудачного падения в ноябре повредила колено и на этапах Кубка мира нынешнего сезона ещё не выступала.
Эбба вернулась к соревнованиям, выступив на минувшей неделе в Эстерсунде. Она одержала уверенную победу в масс-старте на 15 км.
«Я с нетерпением жду возможности вновь выступить. Я много работаю в последнее время. Так приятно вернуться на лыжню», — сказала Андерсон.
Ранее стало известно, что в состав женской команды Швеции на «Тур де Ски» вошли Шарлотт Калла, Мая Дальквист, Стина Нильссон, Йонна Сундлинг, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд.
- 23 декабря 2019
-
17:01
-
16:36
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:40
-
14:40
-
14:04
-
13:50
-
13:48
-
13:10
-
12:46
-
12:03
-
11:46
-
11:40
-
11:08
-
10:32
-
09:24
-
00:48
-
00:34
-
00:11
- 22 декабря 2019
-
23:12
-
22:17
-
21:16
-
19:51
-
19:36
-
19:21
-
18:50
-
18:02
-
17:47
-
17:15
-
16:41
-
14:28
-
14:03
-
13:55