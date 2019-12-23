Призёр Олимпийских игр Андерсон сможет выступить на «Тур де Ски»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года, шведская лыжница Эбба Андерсон сможет принять участие в многодневке «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, сообщает Expressen. 22-летняя спортсменка после неудачного падения в ноябре повредила колено и на этапах Кубка мира нынешнего сезона ещё не выступала.

Эбба вернулась к соревнованиям, выступив на минувшей неделе в Эстерсунде. Она одержала уверенную победу в масс-старте на 15 км.

«Я с нетерпением жду возможности вновь выступить. Я много работаю в последнее время. Так приятно вернуться на лыжню», — сказала Андерсон.

Ранее стало известно, что в состав женской команды Швеции на «Тур де Ски» вошли Шарлотт Калла, Мая Дальквист, Стина Нильссон, Йонна Сундлинг, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд.