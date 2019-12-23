Назван состав сборной России по настольному теннису на олимпийскую квалификацию

Пресс-служба Федерации настольного тенниса России обнародовала состав сборной по настольному теннису на олимпийский квалификационный командный турнир. Соревнования будут проходить в Гондомаре (Португалия) с 22 по 26 января.

В состав мужской команды вошли Александр Шибаев, Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Вильдан Гадиев и Саади Исмаилов.

В состав женской сборной России включены Полина Михайлова, Яна Носкова, Ольга Воробьева, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых.

В квалификационном турнире будет разыграно 9 олимпийских лицензий из 16. На путёвку на Олимпийские игры в Токио будут претендовать 34 мужские и 30 женских команд.