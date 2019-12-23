Загитова обошла Медведеву в списке самых популярных спортсменов России

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева стали самыми популярными спортсменками года в России. Они вошли в топ-10 рейтинга российских спортивных персон года по версии «Медиалогии». Рейтинг построен по количеству упоминаний спортсменов в российских СМИ.

Олимпийская чемпионка Загитова заняла общее шестое место (количество сообщений — 52 879), двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Медведева стала седьмой (51 673). Елизавета Туктамышева заняла 20-е место, Александра Трусова — 28-е.

Первые три места — у футболистов: Артёма Дзюбы, Александра Кокорина и Павла Мамаева соответственно. На четвёртой позиции — представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на пятой — хоккеист Александр Овечкин. Топ-30 замкнула теннисистка Мария Шарапова.