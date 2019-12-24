Вышел второй трейлер спортивной драмы «Лёд 2»

Вышел второй трейлер фильма «Лёд 2», который станет продолжением спортивной драмы 2017 года «Лёд», сообщает Rolling Stone. В первом фильме шла речь о способной фигуристке Наде, получившей серьёзную травму из-за ошибки партнёра, и её отношениях с хоккеистом Сашей, любовь к которому помогает ей преодолеть себя. Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.

Трейлер доступен в аккаунте SonyPicturesRU в YouTube.

Режиссёром фильма «Лёд 2» стал Жора Крыжовников, прославившийся дилогией «Горько!» и комедией «Самый лучший день». Съёмки картины стартовали 12 марта 2019 года на озере Байкал. Слоган фильма — «Клюшки на лёд».



Премьера фильма «Лёд 2» запланирована на 14 февраля 2020 года.