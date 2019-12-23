Попова и Мозгов пропустят чемпионат России по фигурному катанию
Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов пропустят чемпионат России, который будет проходить в Красноярске. Об этом сообщила Попова.
«И вот…… наша пара не выступит на чемпионате России в Красноярске. Тяжело было в 2016 году наблюдать за главным стартом сезона со стороны, в этот раз будет ещё сложнее...», — написала Попова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Поповой.
Чемпионат мира будет проходить с 24 по 29 декабря. По итогам соревнований определятся спортсмены, которые получат путёвки на чемпионат Европы и чемпионат мира.
Попова и Мозгов являются победителями Универсиады 2019 года.
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